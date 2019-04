Incendie de Notre-Dame : l'entreprise lorraine déjà impliquée dans un départ de feu dans la Meuse

Jarny, France

L'entreprise Le Bras Frères, basée à Jarny dans le Pays-Haut (Meurthe-et-Moselle), à nouveau sous le feu des projecteurs. Selon une enquête du journal l'Express publiée ce jeudi, la société lorraine, au cœur de l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame, a été impliquée dans un départ de feu dans la Meuse début avril.

Des informations confirmées à France Bleu Lorraine par un porte-parole de l'entreprise. Si la présence de chantiers menés par l'entreprise lors des deux incendies peut poser question il n'y a "aucun rapport entre les deux événements" souligne-t-on du côté de Le Bras Frères.

Des dégâts minimes

Le 1er avril, quinze jours avant l'incendie à Notre Dame, un départ de feu survient à la MJC de Belleville-sur-Meuse. Les dégâts sont minimes : un peu plus d'1m2 de toiture brûle sur le nouveau bâtiment, et le feu est vite maîtrise par les pompiers.

Selon un porte parole de Le Bras Frères, les salariés partent quinze minutes avant les premiers dégagements de fumée. Une ressemblance donc avec le sinistre à Notre-Dame, où les ouvriers seraient partis avant la première alerte.

Mais le parallèle s'arrête là selon l'entreprise. Sur le chantier parisien, les salariés sont des échafaudeurs, et à Belleville sur Meuse des charpentiers. Dans cette commune les travaux reprennent dès le lendemain toujours selon Le Bras Frère, et la toiture est réparée. Quand aux causes du premier sinistre : "l'entreprise a endossé la responsabilité du départ de feu", sans plus d'explications.