Incendie de Notre-Dame : pour Nicole Rouvet, du Secours Populaire du Puy-de-Dôme, c'est bien aussi d'aider les humains

clermont ferrand puy de dome auvergne

Près de 900 millions d'euros de dons pour reconstruire Notre-Dame à Paris : un élan inédit dans les heures qui ont suivi l'incendie de la cathédrale. Les grandes entreprises, les grandes fortunes, ont aligné des sommes colossales. De quoi faire rêver la présidente du Secours Populaire du Puy-de-Dôme, Nicole Rouvet. Avec ses équipes, elle fait face depuis des années à la misère sociale. Depuis des années, elle se bat pour récolter des fonds pour les plus démunis. Et ce sera encore le cas ce dimanche avec une chasse aux œufs à Clermont-Ferrand.

Quand je vais demander une subvention, j'ai le sentiment de mendier-Nicole Rouvet

Défendre les plus démunis, dénoncer les injustices, c'est dans son ADN. Nicole Rouvet, ancienne ouvrière chez Ducellier à Issoire, ancienne militante CGT, est entrée au Secours Populaire en 1988 en tant que bénévole. Aujourd'hui, elle est présidente de l'association dans le Puy-de-Dôme et secrétaire au niveau national. Son énergie et son franc-parler sont légendaires. Comme tout le monde, lundi soir, elle a été bouleversée par l'incendie de Notre-Dame. Et elle a aussitôt pensé à tous ceux qui l'ont bâtie, souvent des provinciaux montés à Paris pour participer au chantier : "c'était un peu les réfugiés de l'époque".

Mais elle est tombée des nues quand les dons ont commencé à affluer : "200 millions, 100 millions, j'attendais que ça monte. Qui va donner le plus ? Moi, quand je vais demander une subvention à une entreprise ou une collectivité, il faut remplir un dossier au cordeau et souvent on me dit, on ne peut pas, notre budget est bouclé. J'ai l'impression de mendier et c'est pas des sommes comme ça ! Là, quand j'ai vu tout cet argent qui partait, je me suis dit, quand même, il y a bien deux poids et deux mesures. Oui, il faut la reconstruire, bien sûr, mais s'occuper des vivants, c'est pas mal non plus".

Aider les enfants de Madagascar

Ce dimanche, une nouvelle fois, les équipes du Secours Populaire seront mobilisées. Une grande chasse aux œufs de Pâques est organisée de 10 heures à 17 heures au parc Montjuzet, à Clermont-Ferrand. 5000 mille œufs seront cachés ! Parents et enfants pourront profiter d'une kermesse avec des stands de maquillage, des jeux gonflables, un espace restauration. "Il faut qu'il y ait du monde" expliquent d'une même voix Nicole Rouvet et Elodie Diaz, en charge des initiatives au Secours Populaire du Puy-de-Dôme. "Le prix d'entrée de 6 euros sera reversé directement à notre partenaire à Madagascar.Si nous récoltons 2000 euros, ça permettra de payer un trimestre de cantine à 80 enfants d'une école de Madagascar". Nicole Rouvet ira sur place la semaine prochaine, pour remettre l'enveloppe à l'école.