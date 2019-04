Incendie de Notre-Dame : Reims, sous le choc, témoigne de son soutien

Elus de Reims, de la majorité comme de l'opposition, représentants de toutes les religions et même le Stade de Reims, tous ont eu un mot ou une pensée en voyant les images de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tour des réactions.

Elus et responsables religieux de Reims ont rapidement apporté leur soutien aux Parisiens.

Sur les réseaux sociaux, dès les premiers moments du drame qui a touché la cathédrale Notre-Dame, les réactions ont été nombreuses. Pour les habitants de Reims et de Champagne-Ardenne plus largement, ce terrible moment a été l'occasion d'une communion avec les parisiens. Les témoignages de soutien ont afflué, avec bien souvent, des références à l'incendie qui avait touché la cathédrale de Reims, suite à des bombardements en 1914.

Soutien de Reims envers Paris

Le maire de Reims, Arnaud Robinet a rapidement témoigné sa "solidarité envers Paris", évoquant la cathédrale, "ce joyau qui nous émeut tous". Pour Pascal Labelle, adjoint à la Culture, "c'est une partie de notre histoire qui brûle. Immense tristesse". La présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, rappelle quant à elle que "Notre-Dame en feu , c'est Paris, c'est la France, c'est Victor Hugo", et que l’événement fait "malheureusement" écho à "celui de Notre Dame de Reims en septembre 1914."

Solidarité de #Reims envers #Paris, l’incendie dramatique de #NotreDame, ce joyau de la France, nous émeut tous. À cet instant, je suis déchiré face aux images de cette terrible épreuve pour notre patrimoine et notre histoire. — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) April 15, 2019

Le dramatique incendie de Notre Dame de Paris n’est malheureusement pas sans nous rappeler celui de Notre Dame de Reims en septembre 1914.

Ce soir comme tous les parisiens, comme les français je suis effondrée de voir ce symbole ravagé par les flammes. — Catherine Vautrin (@CaVautrin) April 15, 2019

Les élus de l'opposition à Reims ont également pris part à cet élan d'unité nationale. Nicolas Marandon a fait part de son "effroi". Pour lui également, "difficile pour les Rémois de ne pas avoir en mémoire le feu qui avait ravagé la cathédrale de Reims".

On peut ressentir devant #NotreDame en feu à #Paris l'émotion qui avait gagné le monde face à l'incendie de la Cathédrale martyre de #Reims sous les flammes en 1914.

L'incendie en cours, nos cœurs aux côtes des pompiers ce soir, demain la reconstruction de ce patrimoine mondial — Nicolas Marandon (@nicomarandon) April 15, 2019

Solidarité entre responsables religieux

Dans un long texte publié sur Facebook et Twitter, Monseigneur de Moulins-Beaufort, évêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, a partagé sa "tristesse", en particulier "la portée symbolique considérable" des images de "la chute de la flèche" de la cathédrale en flammes, "ce paratonnerre qui fait venir la grâce de Dieu vers nous". Et d'ajouter : "La cathédrale de Paris fait partie de ces symboles, de ces efforts de paix, de beauté, d'espérance..."

Le Grand Rabbin de France et ancien Grand Rabbin de Reims, Haïm Korsia, a également témoigné son "amitié et soutien" à l'Eglise Catholique de France :

Bien tristes images de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ce soir...amitié et soutien en prières avec @Eglisecatho et tout particulièrement Mgr Aupetit — Haïm Korsia (@HaimKorsia) April 15, 2019

Invité de nos confrères de France Info, il a précisé souffrir "comme tous les français, avec nos frères catholiques", et a souligné qu'en son temps, la cathédrale de Reims avait pu être reconstruite avec le soutien du monde entier.

Réaction du Grand Rabbin de France et ancien Grand Rabbin de Reims, sur France Info. Copier

Le joli mot du Stade de Reims

Puisque dans le milieu du football, il n'y a pas que de la compétition et des adversaires dans les autres villes, le Stade de Reims a partagé un tweet de soutien :