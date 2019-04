Incendie de Notre-Dame : "on sentait l'odeur de brûlé à plusieurs centaines de mètres,' dit Paul-Marie, étudiant breton

L'un des monuments historiques les plus emblématiques du pays a pris feu ce lundi 15 avril. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été ravagée par un violent incendie qui s'est déclaré vers 18h50 dans les combles. Très rapidement de nombreux Parisiens et touristes se sont massés autour de l'édifice pour observer à ce dramatique événement.

"Certaines personnes retenaient leurs larmes et d'autres non" - Paul-Marie

Paul-Marie Hirel a 20 ans. Originaire de Saint-Cast-le-Guildo dans les Côtes-d'Armor il étudie l'histoire de l'art à Paris. Ils se rendait à un dîner à proximité de la cathédrale quand il a appris la nouvelle. "Une fois arrivé place Saint-Michel ce n'était plus praticable et en sortant du métro on sentait l'odeur de brûlé à plusieurs centaines de mètres. _Le vent soufflait fort et ça n'a d'ailleurs pas dû aider les pompiers_. On voyait aussi la fumée et les gens un peu paniqués. Certains retenaient leurs larmes et d'autres non," confie le jeune étudiant.

" Cet endroit me rend heureux" - Paul-Marie

"Voir ce toit parti et la flèche qui n'était plus là, j'ai vécu cela comme un déchirement. C'est terrible. Je suis allé dans cette église plusieurs fois pour assister à la messe et c'était quelque chose de beau et fort. C'est effroyable d'imaginer tout ce qui a été perdu," ajoute Paul-Marie. _"_C'est un joyau du gothique français. Il y a à l'intérieur des œuvres inestimables. Cet endroit me tient à cœur et me rend heureux. En tant que catholique on sait que l'église sera reconstruite. On y mettra les moyens. On pourra refaire mais ça n'aura pas la même valeur. C'est catastrophique."