Incendie de Notre-Dame : une plainte déposée contre X après la pollution au plomb

L'union départementale de la CGT de Paris, l'association Henri Pézerat et deux familles de riverains de la cathédrale Notre-Dame vont déposer une plainte contre X ce mardi.

L'union départementale de la CGT de Paris, l'association Henri Pézerat et deux familles de riverains de la cathédrale Notre-Dame vont déposer une plainte contre X mardi pour "mise en danger de la vie d'autrui", après une pollution au plomb, provoquée selon eux par l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019, indique France Inter ce lundi soir.

400 tonnes de plomb seraient parties en fumée

La plainte, rédigée par l'avocat François Lafforgue, calcule que plus de 400 tonnes de plomb sont parties en fumée, qu'il s'agisse de la toiture ou de la flèche de l'édifice. Une simulation réalisée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques en 2019 estime qu'il y a eu des retombées "jusqu'à Mantes-la-Jolie à près d'une cinquantaine de kilomètres de la source".

Des mesures insuffisantes

Les plaignants estiment qu'aucune mesure suffisante n'a été prise pour protéger la santé des riverains et des ouvriers du chantier pendant les trois mois qui ont suivi l'incendie. "Des syndicats se sont élevés contre cette situation et ont demandé des comptes aux autorités publiques. Malheureusement, ils n'ont pas eu de réponses à leurs interrogations. Or, récemment, nous avons obtenu enfin des rapports de l'Inspection du travail qui démontrent que les mesures de protection des travailleurs, notamment, n'avaient pas été respectées durant tous les mois qui ont suivi l'incendie", explique François Lafforgue à France Inter.

"En dépit des dépassements nombreux et souvent considérables des seuils applicables en matière de concentrations en plomb dans les poussières, la Ville de Paris s’est abstenue d’alerter les parents d’élèves sur les risques encourus par leurs enfants. Aucune réelle préconisation quant aux mesures d’hygiène élémentaires à adopter n’a non plus été faite", dénonce encore la plainte.