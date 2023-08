Incendie de Saint-André : "De mémoire de pompiers, on n'avait jamais vu un feu d'une telle violence"

Ce mercredi, deux jours après l'incendie qui a ravagé 500 hectares entre Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède (Pyrénées-Orientales), 220 pompiers restent sur les lieux pour sécuriser le périmètre et s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise de feu. Les effectifs devraient également rester sur place jeudi. Le colonel Eric Belgioïno, directeur du service d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (SDIS), était l'invité de France Bleu Roussillon ce mercredi pour faire le point. Il décrit la violence inédite de ce feu.

France Bleu Roussillon : Au plus fort de l'incendie, on comptait 650 pompiers, huit Canadair, trois avions Dash, trois hélicoptères bombardiers d'eau. Des renforts étaient également venus des Bouches-du-Rhône, de Marseille, de l'Hérault, de l'Aude et d'autres département d'Occitanie. Une vingtaine de pompiers ont été blessés, l'un de vos camions incendié. Ces chiffres témoignent de la violence de ce feu. En quoi était-il exceptionnel ?

Eric Belgioïno : Effectivement, c'était un feu extrêmement complexe. D'abord parce que les conditions météorologiques de lundi étaient très défavorables, avec des vents de sud tourbillonnants, violents et plus de 80 km/h de rafales, une température extrêmement élevée puisque, je le rappelle, nous étions en canicule. Nous étions en vigilance jaune pour des températures qui ont parfois dépassé les 38 degrés et une humidité dans l'air très faible. Et puis le feu s'est développé dans une zone aux enjeux importants en termes de population, de bâti, avec une zone artisanale et sept campings. Il s'est développé au milieu de trois communes : Sorède, Saint-André et Argelès-sur-Mer. Environ 110.000 personnes étaient concernées.

Votre premier objectif était donc de contenir le feu dans ce périmètre-là ?

Oui, c'était le principal objectif, que nous avons en partie tenu, même si le feu a quand même débordé sur la départementale 618. En tout cas, il n'est pas allé au-delà de la départementale 11 ni de la départementale 2. Il fallait faire en sorte que le feu n'aille pas au nord menacer les camping d'Argelès. Au départ, lundi vers 17 heures, l'incendie se dirigeait vers le quartier Taxo Argelès. On a donc évacué les campings qui sont situés au nord pour éviter d'avoir des victimes parmi la population. Ensuite, le feu a tourné avec violence, déstabilisant complètement le dispositif que nous avions mis en place et se retournant vers le sud, sud-ouest, en direction des campings de cette zone précisément.

Le camping des Chênes Rouges a été détruit. Pourquoi et à quel moment la situation de ce camping est devenue compliquée ?

La situation aurait pu être encore plus compliquée si les propriétaires n'avaient pas eu la présence d'esprit et la responsabilité d'évacuer le camping de leur propre initiative. Je les en remercie, d'ailleurs, parce qu'ils ont évité que nous ayons des victimes. Lorsque le vent a tourné, il est revenu sur ce camping-là. Nous avons envoyé immédiatement des moyens sur les lieux, mais le feu était déjà entré dans les bungalows et avait mis en pression les bouteilles de gaz qui ont commencé à exploser. Dès lors, les sapeurs-pompiers ont été obligés de reculer face à l'intensité des explosions dans ce camping d'Argelès. Il y avait des explosions chaque minute. Il devait y avoir plus d'une centaine de bouteilles de gaz qui ont explosé. Donc, il a fallu replier nos moyens pour nous concentrer sur la défense du camping Le Bois Fleuri, qui était situé dans l'axe du nouveau feu avec le changement de vent, et nous avons réussi à protéger cet établissement malgré l'intensité du feu.

Une trentaine de maisons ont été touchées par les flammes. Huit sont détruites. Qu'avez-vous réussi à sauver ?

Dans la zone directement touchée par le feu, qui fait à peu près 500 hectares, nous avons répertorié plus de 400 bâtis. Ce sont des maisons, des hangars. Nous les avons préservés. Et c'était une véritable guérilla, nous avons lutté pied à pied, maison par maison. Ce qui nous préoccupait le plus, c'était l'évacuation des personnes. À ce stade, il y a toujours zéro victime parmi la population. Je parle évidemment de blessés graves ou de personnes décédées. C'était vraiment l'enjeu majeur pour nous. Effectivement, certains bâtiments ont été détruits, mais on ne remplace pas une vie comme on peut remplacer un bâtiment. Nous avons également protégé une zone artisanale. Et puis nous avions dans la zone d'intervention sept campings qui étaient menacés et nous en avons sauvé six au total.

Ce mercredi matin, 220 pompiers sont toujours sur place. Mardi, vous envisagiez d'éteindre l'incendie en deux jours. Ce délai est-il toujours d'actualité ?

D'abord, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des départements qui ont contribué à venir nous renforcer dans cette situation extrême. J'ai interrogé les sapeurs-pompiers les plus anciens dans le corps départemental et ils sont unanimes ; ils n'avaient jamais vu ça. C'était d'une violence extrême et je pense que les sapeurs-pompiers qui sont venus nous renforcer n'avaient jamais connu ça non plus. Nous avons donc encore 220 pompiers tout ce mercredi et, par mesure de précaution, je vais encore garder un dispositif peut-être demain. Je pense que ça repousse le délai à 48 heures. Nous restons pour garantir que toutes les zones encore incandescentes puissent être totalement traitées et pour qu'il n'y ait aucun risque de reprise de feu. Pour le moment, aucune lisière ne s'est réactivée. Mais nous restons vigilants parce que les conditions climatiques ne sont pas encore favorables.

L'appui du drone vous aide-t-il ?

Nous avons fait l'acquisition d'un drone en anticipation pour cette saison, grâce à l'appui de l'État notamment. Nous l'avons mis en œuvre dès le départ. Il est d'autant plus utilisé aujourd'hui que nous avons moins de moyens aériens. Nous l'avons donc utilisé toute la nuit pour répertorier les zones à haute température, faire un peu du travail chirurgical et communiquer ces informations aux troupes au sol.