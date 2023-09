Incendie de Saint-André : "Les assurances ne jouent pas totalement le jeu", selon le maire

France Bleu Roussillon : Dans la nuit du 14 au 15 août, le feu a complètement encerclé votre commune. Quelles traces reste-t-il de cet incendie aujourd'hui ?

Samuel Moly : Plusieurs centaines d'hectares sont toujours noircis, avec des arbres brûlés, une végétation absente et une faune qui a disparu.

Douze habitations sont complètement détruites, rien qu'à Saint-André. Avez-vous des nouvelles de ces familles ? Sont-elles relogées ?

Nous sommes régulièrement en contact avec elles. Toutes ces familles sont relogées, bien sûr. Certaines ont fait le choix d'installer des mobil-homes à proximité de leurs habitations détruites de façon à ne plus être la cible de voleurs. Nous avons eu des incidents, des tentatives de vol et des vols par des personnes malintentionnées. Depuis l'incendie, nous avons connu le meilleur de l'humanité, avec cette solidarité, des élans sincères de la part d'habitants de la commune et d'autres communes. Et puis puis on a eu le pire, avec ces vols et même des cagnottes en ligne douteuses.

Il y a également toutes les personnes qui ont subi des dégâts, des maisons partiellement détruites. Est-ce qu'une aide leur est apportée pour toutes les démarches administratives, notamment avec les assurances ?

Oui, nous mettons en place un groupe d'aide via la directrice des services. La préfecture met à disposition les spécialistes de France Victimes qui sont là pour aider les sinistrés, parce que les dossiers sont complexes. Dans les dossiers d'assurances, il y a ces clauses particulières qu'on ne lit jamais et qui sont souvent au détriment de ceux qui ont subi des dommages. Et là, évidemment, ce qu'on attend des assurances face à une tragédie pareille, face à un drame où les personnes ont tout perdu, c'est une aide complète, totale. Mais j'ai bien peur que cette aide soit parfois très partielle.

Vous voulez dire que certaines victimes ont découvert sur le moment qu'elles n'étaient pas assurées de manière complète ?

Tout à fait. Pour certains, c'est une assurance qui ne prend pas en compte les objets remplis de suie ou bien les vêtements inutilisables. Pour d'autres, c'est une assurance qui ne prend en charge qu'une partie des dépendances brûlées dans les jardins. Effectivement, on s'aperçoit le moment venu que les assurances ne jouent pas totalement le jeu.

Partout sur votre territoire, il y a encore des arbres calcinés qui menacent de tomber. Comment gérez-vous cette problématique ?

Ces arbres sont dispersés sur plusieurs propriétés. On a parfois du mal à contacter les propriétaires, on fait face à une forme de spéculation. Ces terrains sont laissés à l'abandon, en friche. Les propriétaires sont difficilement comptables ou ne répondent pas aux courriers. Il y a des chemins ruraux d'exploitation avec des arbres de part et d'autre qui sont menaçants. Et il va falloir qu'on prenne les devants, qu'on les abatte nous-mêmes, pour faire face au danger. Une dizaine d'agents de l'équipe technique de la municipalité répondent aux besoins au jour le jour. Donc certains arbres ont déjà été abattus, grâce à l'aide de la communauté de communes.

Vous sentez-vous soutenus par les autorités ?

Nous sommes soutenus par la solidarité des communes alentour. On reçoit aussi le soutien du sous-préfet Jean-Marc Bassaget, qui a vraiment envie que le village se redresse, tout comme la région Occitanie. La présidente Carole Delga est d'ailleurs venue à Argelès-sur-Mer et à Saint-André. On a six artisans qui ont perdu leur outil de travail, qui se retrouvent dans une sorte de chômage technique. Mais c'est vrai que nous faisons face aux difficultés quotidiennes avec nos petits moyens et, parfois, on peut se sentir seuls.

Au lendemain de l'incendie, vous nous aviez dit que vous envisagiez de porter plainte contre les habitants de Saint-André qui n'avaient pas correctement débroussaillé leur parcelle alors qu'ils en ont l'obligation. Le débroussaillage est obligatoire dans certains cas pour éviter la propagation d'incendies. Où en est votre procédure ?

Dès le mois de février, j'avais mis en garde. On avait tous les ingrédients qui étaient là pour que, s'il y avait un incendie, ça se passe très mal. Ajoutée à cela la sécheresse, qui frappe le département. J'ai donc envoyé à peu près 300 courriers aux administrés en disant qu'il fallait débroussailler au moins les branches basses, les ronces ou les fougères. Les personnes étaient informées. La majorité a joué le jeu. Mais une partie n'a pas répondu. Donc certaines friches ont concouru à l'incendie.

Combien de plaintes avez-vous déposé ?

Je n'ai pas déposé plainte. La police municipale est en train de dresser des procès verbaux de constatations. Puis j'enverrai ces PV de constatation au procureur de la République qui décidera des suites judiciaires à donner.