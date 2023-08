Incendie de Saint-André : un appel à témoin lancé dans le cadre de l'enquête sur l'origine du feu

Dans le cadre de l'enquête sur l'origine de l'incendie qui a ravagé 500 hectares entre Saint-André et Argelès-sur-Mer, les gendarmes des Pyrénées-Orientales lancent un appel à témoin. "Toute personne ayant un ou plusieurs renseignements à communiquer sur l'incendie de grande ampleur du 14 août dernier est priée de contacter la gendarmerie de Céret", indique un post sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu quoi que soit qui puisse aider l'enquête, il faut contacter le : 04.68.87.91.37. Une enquête pour "incendie volontaire aggravé" a été ouverte la semaine dernière.

Une vingtaine de maisons et trois entreprises carbonisées

Près de 500 hectares ont brûlé lundi soir entre Saint-André, Argelès et Sorède. Sept campings étaient menacés par les flammes, quatre ont été évacués et l'un d'eux a complètement brûlé (Les Chênes Rouges, à Argelès). Près d'une vingtaine de maisons et de cabanons sont complètement détruits, surtout à Saint-André.