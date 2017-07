Incendie de Saint-Cannat : deux reprises de feu dimanche en début de soirée

L'incendie qui a parcouru plus de 700 hectares entre Saint-Cannat et Eguilles a repris par endroit ce dimanche soir sur deux zones. Le vent a tourné. 800 pompiers restent mobilisés.

Le feu reprenait dimanche en fin d'après-midi entre Saint Cannat et Eguilles (Bouches-du-Rhône), après l'incendie qui a parcouru 750 hectares depuis samedi dans ce secteur de végétation. Le vent a tourné et de nouveaux foyers s'embrasent confirme le service d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, alors que 5 canadairs poursuivent leur rotation au-dessus de Saint-Cannat.

"Un vent de sud sud-ouest et un air très chaud ce dimanche soir" (Commandant Médani)

"Il y a des reprises sur le flanc gauche de l'incendie. Un feu virulent à proximité de la Départementale 18 et qui se dirige vers le domaine de Montaurone" explique le commandant Christian Médani qui redoute de nouvelles menaces sur des habitations situées de l'autre coté de la route. Le vent est de sud sud-ouest et l'air est très chaud ce qui complique la tâche des secours après une accalmie dans la matinée. Près de 800 pompiers et des moyens aériens restent mobilisés ainsi que plus de 200 engins.

Conseil : si les habitations sont débroussaillées et les arbres élaguées, il faut rester à l'intérieur des logements. les gens s'arrêtent pour regarder le bal des canadairs.