De multiples hématomes et une dizaine de plaies causées par un objet tranchant. C'est le résultat de l'autopsie du corps de la femme retrouvée morte lundi dans sa maison en flammes à Saint-Julien-d'Ance en Haute-Loire. Elle est morte de ses blessures, et non dans l'incendie.

Saint-Julien-d'Ance, France

Les autopsies des deux corps retrouvés dans l'incendie d'une maison à Saint-Julien-d'Ance, en Haute-Loire, lundi après-midi ont eu lieu ce mercredi matin, à l'Institut de médecine légale de Saint-Etienne.

Des hématomes et des plaies causées par un objet tranchant

Le légiste a relevé de multiples hématomes et une dizaine de plaies causées par un objet tranchant sur le corps de la femme, âgée d'une quarantaine d'années. Ces blessures sont à l'origine de son décès, elle n'est pas morte dans l'incendie.

Un mari violent

La piste du drame conjugal est aussi renforcée par le profil de son mari : son casier judiciaire porte trois mentions, dont une pour violences conjugales. Il s'en pris à sa femme en 2014, et avait été condamné à une peine de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Une peine qui ne peut dépasser les trois ans, alors il est certain qu'il n'était plus suivi dans cette affaire.

Pour l'instant, l'autopsie n'a pas permis l'identification du second corps retrouvé dans les décombres. Toutefois, il s'agit probablement du mai, puisqu'il reste introuvable et qu'aucune disparition n'a été signalée.