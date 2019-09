Incendie de Schiltigheim : la solidarité s'organise

Schiltigheim, France

Dans la salle d'entrée de la mairie de Schiltigheim, il y a des montagnes de vêtements, de jouets et de chaussures. Depuis l'incendie criminel qui a coûté la vie à un petit garçon de 11 ans, la solidarité ne faiblit pas. Les habitants se relaient pour donner et trier.

Besoin de meubles et d'électroménager

"Désormais on a tout ce qu'il faut en matière de vêtements et de produits de première nécessité" explique une des responsables de la Croix Rouge, présente sur place: "On a maintenant besoin de meubles et d'électroménager". Ceux qui voudraient donner peuvent donc le faire au centre technique municipal, qui se trouve au 35 rue de Lattre de Tassigny.

34 familles ont pu retrouver leur logement

La mairie est aussi en train d'essayer de trouver des solutions de relogement pour 9 familles qui ont tout perdu dans le sinistre. Elle est en lien avec plusieurs bailleurs pour trouver les appartements adéquats. Les 34 autres familles sinistrées ont pu retrouver leur appartement ce mercredi soir.

Les habitants pourront laisser des messages sur un "mur d'expression des solidarités" © Radio France - Emilie Pou

Un mur d'expression des solidarités a aussi été mis en place en mairie où chacun pourra laisser un message. Enfin une minute de silence aura lieu samedi à 11 heures sur la place de l'hôtel de ville.