Incendie de Selles : un électricien mis en examen pour homicides involontaires

Trois enfants de 7, 11 et 13 ans sont décédés à la suite de l'incendie dans cette maison à Selles, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022

L'électricien était intervenu quelques jours avant le drame dans cette résidence secondaire où la famille était réunie pour fêter Noël. "Les auditions des propriétaires de la maison permettent d'établir que les plombs ont sauté à plusieurs reprises les jours précédant l'incendie et que l'électricien est intervenu le mardi précédent, le 20 décembre. Les plombs ont sauté lorsqu'ils ont branché une friteuse, un aspirateur" explique Rémi Coutin, le procureur de la République d'Évreux.

L'homme, âgé de 55 ans, originaire des environs de Pont-Audemer, a été placé en garde à vue le 5hjanvier. Au cours de ses auditions, il a reconnu, selon le procureur, "être intervenu à plusieurs reprises ces derniers temps dans la maison". L'électricien a été mis en examen le 6 janvier pour homicides involontaires, blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois et destruction involontaire du bien d'autrui par incendie et placé sous contrôle judiciaire. Il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

Une défaillance du tableau électrique

Selon les techniciens en identité criminelle, une défaillance du tableau électrique ou de ses périphériques, qui se trouvait dans la pièce principale, "est la cause privilégiée de l'incendie", estime le procureur. qui précise que le détecteur de fumée n'a pas fonctionné.

Selon les autopsies, les deux enfants retrouvés morts dans une chambre à l'étage "sont décédés par inhalation des fumées toxiques avant d'être atteints par les flammes. Ces mêmes fumées ont entraîné la perte de connaissance de la troisième victime ainsi qu'à son décès par la suite", indique Rémi Coutin.

Selon un expert incendie, "seul un arc électrique issu du tableau a pu provoquer la fusion des câbles qu'il a constatée", et cet arc électrique "aurait pu projeter des étincelles sur le canapé situé juste en dessous et entraîner ainsi le départ de feu".