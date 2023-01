Incendie à Selles : une cagnotte pour "soutenir des actions qui tenaient à cœur" aux trois enfants décédés

"Pour Louise, Jules et Alice" : une cagnotte en ligne a été lancée ce dimanche 1er janvier pour récolter des fonds, en hommage aux trois jeunes victimes de l'incendie de Selles, près de Pont-Audemer dans l'Eure. Dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier, une maison familiale de vacances a pris feu, deux enfants, Jules et Alice âgés de 11 et 7 ans sont morts. Leur grande-sœur, Louise, 13 ans, est décédée mardi dernier à l'hôpital Trousseau à Paris des suites de ses blessures.

ⓘ Publicité

La fratrie était originaire de Couches en Saône-et-Loire en Bourgogne. Au total, cinq adultes et cinq enfants de quatre générations d'une même famille, se trouvaient dans cette résidence secondaire pour le réveillon de Noël.

La cagnotte a été créée par des proches de la famille, "pour honorer" la mémoire des enfants, et pour que leurs parents "Julie et Henri puissent créer un fonds de dotation pour soutenir des actions qui tenaient à cœur à leurs 3 petits trésors : les animaux, le sport, la forêt, l'écologie et bien d'autres encore..."