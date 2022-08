Incendie de Voreppe et la Buisse : la solidarité se met en place pour soutenir les pompiers

Alors que 308 pompiers luttent toujours contre les flammes à Voreppe et la Buisse, la solidarité se met en place aux abords de la Chartreuse. Élus, bénévoles et d'autres se mobilisent pour apporter de quoi préparer des repas ou simplement profiter de quelques instants de répit.

Ils sont, ce lundi soir, 308 pompiers a être engagés sur l'incendie de Voreppe et de la Buisse. Ce lundi soir, de nouveaux habitants, une trentaine de maisons, ont été évacués puisque les flammes se rapprochent dangereusement des habitations et des chutes de débris végétaux enflammés les menacent. Pour aider du mieux possible les sapeurs-pompiers dans leur combat, une chaîne de solidarité se met en place : élus, bénévoles ou tout simplement des citoyens mettent la main à la patte pour leur préparer des repas.

C'est ce qu'il s'est passé ce lundi matin. Alors que des renforts sont arrivés depuis plusieurs départements voisins, la Savoie, Haute-Savoie ou encore le Rhône, "on a eu 150 sandwichs à faire en urgence parce qu'il faut les nourrir", explique Angélique Marseille-Benguedouar, adjointe à l'urbanisme à la Buisse. "Les pompiers ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux", dit-elle encore.

Alors derrière la salle polyvalente de la Buisse, là où s'est installé le poste de commandement des sapeurs-pompiers, une dizaine de personnes se presse pour assurer le repas du midi. Chacun à sa tâche, couper le pain, étaler le beurre puis y ajouter une tranche de jambon. "C'est facile de faire des sandwichs, il n'y a pas besoin d'être de haute compétence", plaisante Claude. "On a au moins l'impression de servir à quelque chose", dit-elle encore.

"C'est merveilleux" - Didier Georges, pompier professionnel à la retraite aujourd'hui réserviste

Plus loin dans la chaîne stakhanoviste, Stéphanie, une habitante de Coublevie, revient de vacances. "On a vu le feu sur la montagne et on s'est dit qu'on allait venir, c'est normal", explique-t-elle, papier aluminium dans les mains. C'est a ce moment là que passe Lauranne, une Voironnaise. "C'est normal en fait de demander s'ils ont besoin de quelque chose. Notre forêt brûle", explique-t-elle. "Apparemment, ils n'ont pas besoin. Mais je vais quand même leur apporter des packs d'eau. Même s'ils n'en ont pas besoin maintenant, ils en auront besoin à un moment", termine-t-elle.

Sept agriculteurs mobilisés pour apporter de l'eau aux pompiers

Avec la sécheresse avancée en Isère cet été, la question de l'usage de l'eau, pour éteindre les flammes, se pose. Sept agriculteurs du Pays voironnais se sont tout de suite mobilisés pour apporter des citernes aux plus près des pompiers et de la ligne de front. "Ils ont aussi conduit les pompiers sur les sentiers à emprunter pour rejoindre le plus vite les zones de feu", explique Dominique Dessez, le maire de la Buisse. "Il y a beaucoup de volonté et d'aide pour les pompiers et ça se fait et s'organise naturellement", termine le maire de la Buisse.

Si vous souhaitez apporter des vivres aux pompiers mobilisés sur l'incendie en Chartreuse, le SDIS de l'Isère fait savoir qu'il y a besoin, principalement, d'eau. Vous pouvez leur apporter au poste de commandement installé à la salle polyvalente de la Buisse.