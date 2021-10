Incendie du centre de vaccination de Mayenne : un antivax biberonné aux fausses informations à la manœuvre

Un homme de 39 ans, originaire de Flers dans l'Orne, a été condamné à 18 mois de prison, dont six mois ferme par le tribunal correctionnel de Laval. Après avoir consulté des sites complotistes, il avait tenté de mettre le feu au centre de vaccination de Mayenne dans la nuit du 5 octobre.

Trois jours après le début d'incendie du centre de vaccination de Mayenne, un habitant de la commune, originaire de Flers dans l'Orne, a été jugé par le tribunal correctionnel de Laval ce vendredi. Celui-ci a été condamné à 18 mois de prison, dont six ferme. Il s'est dénoncé à la gendarmerie ce mercredi après avoir raconté son geste à un prêtre lors d'une confession.

Sites complotistes, médias alternatifs

Dans la nuit du 5 octobre, l'homme a consulté plusieurs sites internet en tout genre chez lui. Des sites complotistes et des médias alternatifs comme il le faisait régulièrement depuis le confinement de mars 2020. Ce soir-là, l'individu lit un certain nombre de chiffres relatifs à la vaccination en France. "Des chiffres sur le nombre de morts liés aux vaccins contre le coronavirus. Ça m'a mis en colère et donc je suis parti sur un coup de tête" explique l'individu, évoquant par exemple "un document officiel de l'Agence nationale de sécurité du médicament".

C'est avec un bidon d'essence de dix litres que le prévenu est entré dans le centre de vaccination en cassant une vitre à l'arrière du bâtiment. Il a mis le feu à trois endroits différents, notamment des blouses à usage unique. Fort heureusement ces débuts d'incendie se sont éteints "naturellement" d'après le rapport d'enquête.

18.000 euros de dégâts

L'histoire de cet homme révèle l'ampleur des "conséquences psychologiques de la crise sanitaire" explique son avocat, maître Buron. Le quadragénaire lisait depuis le début de confinement, qu'il a passé seul et sans travailler, des sites complotistes, des fausses informations. "Elles lui ont retourné la tête" déclare son avocat pendant la plaidoirie. "Il avait la certitude que ce vaccin était nocif" poursuit maître Buron. "Je trouve que la justice a vraiment été insensible à la douleur d'une personne qui souffre psychologiquement de la crise sanitaire" termine l'avocat. Il envisage de faire appel.

La mairie de Mayenne et le pôle santé de Mayenne se sont constituées partie civile. D'après la municipalité les dégâts dans le centre de vaccinations sont évalués à plus de 18.000 euros.