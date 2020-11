L'enquête se poursuit après l'incendie du collège Sainte-Marthe de Périgueux

Une enquête pour vol avec effraction et dégradations par moyen dangereux a été ouverte suite à l'incendie du collège Sainte-Marthe de Périgueux. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, deux individus se sont introduits dans l'établissement et provoqués quatre départs de feu. La salle de musique est inutilisable et les couloirs recouverts de suie.

Aucun suspect interpellé

Pour le moment, il n'y a "aucune interpellation dans ce dossier" indique la procureure de Périgueux Solène Belaouar à France Bleu Périgord. Elle précise également que "les investigations techniques se poursuivent".

Selon les images des caméras de surveillance, les deux individus suspectés d'avoir déclenché ces départs de feu étaient dans l'établissement depuis plusieurs heures. Ils sont entrés par effraction vers cinq heures du matin et ont également dérobés sept ordinateurs portables.

Des cours en distanciel

Les 324 élèves du collèges doivent rester à la maison. Les cours se font à distance pendant deux semaines le temps de nettoyer les dégâts.