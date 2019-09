Incendie du Cuba Libre à Rouen : l'épreuve du procès pour les familles des victimes

Trois ans après la mort de 14 personnes dans l'incendie d'un bar de nuit de la rive gauche de Rouen, les deux gérants du Cuba Libre sont jugés a partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Rouen. Ils sont poursuivis pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". En clair, on reproche aux deux frères d'avoir sciemment ignoré la règlementation.

Cette nuit là, les bougies d'un gâteau d'anniversaire ont mis le feu à des plaques d'isolant phonique hautement inflammables et provoqué l'asphyxie de tous ceux qui se trouvaient dans la cave de l'établissement, aménagé en dancing. Treize jeunes gens sont morts dans l'incendie, six autres ont été blessés et une quatorzième victime est morte un mois plus tard à l'hôpital.

Mavrick avait 22 ans, une petite amie et des projets. Trois ans après le drame, Marie parle encore de son fils au présent :

Je sais qu'il ne va pas revenir, mais je n'arrive pas à parler de lui au passé.

La petite amie de Mavrick est morte aussi dans l'incendie. Anita, la mère de Donatienne, appréhende le procès autant qu'elle l'attend :

Moi je vais les regarder droit dans les yeux. Qu'ils nous explique pourquoi ils n'ont pas déclaré cette cave ?

Le drame a brisé des familles entières qui savent déjà que qu'elle qu'en soit l'issue, le procès ne soulagera pas leur peine. Johnny a perdu sa fille unique Mégane, sa santé, son travail, sa compagne l'a quitté il y a quelques mois et il redoute déjà l'après procès.

Pour nous, la page ne sera jamais tournée. Mais pour l'opinion publique, ça va tomber dans l'oubli.

Pour qu'on n'oublie pas les victimes, les parents de Florian alertent depuis 3 ans les pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer le contrôle des bars. Ils ont écrit à tous les députés. C'est le combat d'après pour Michèle :

Je veux que ça change. J'ai un petit-fils, je ne veux pas que ça se reproduise pour lui.

A Rouen, tous les bars de nuit ont fait l'objet d'un contrôle, mais au plan national la règlementation concernant les établissements comme le Cuba Libre n'a pas été renforcée.

Le procès des frères Boutrif doit durer jusqu'au 17 septembre. Le jugement devrait être mis en délibéré.

Le témoignage des familles au micro de Christine Wurtz Copier