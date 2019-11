Incendie du Cuba Libre à Rouen : les deux gérants du bar définitivement condamnés

Nacer et Amirouche Boutrif ont décidé de ne pas faire appel du jugement du tribunal correctionnel de Rouen. Les deux co-gérants du Cuba Libre ont été condamnés fin octobre à cinq ans de prison dont trois ferme pour homicides involontaires et blessures involontaires aggravés.

Les deux frères avaient dix jours pour faire appel. Le délai expirait ce lundi soir. Comme ils l'avaient laissé entendre lors de leur procès en septembre, Nacer et Amirouche Boutrif, 40 et 48 ans, ont choisi de ne pas faire appel de leur condamnation. Le 22 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Rouen les a reconnus coupable "d'homicides et de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". Les deux co-gérants du bar ont été condamné tous les deux à une peine de cinq ans de prison dont trois ferme. Condamnation désormais définitive. Le Parquet de Rouen n'a pas fait appel non plus.

En revanche, 19 parties civiles ont fait appel sur les intérêts civils. Essentiellement des proches des 14 victimes décédées dans l'incendie du bar et que le tribunal a débouté de leurs demandes d'indemnisation. Une nouvelle audience aura donc lieu devant la Cour d'appel sur le volet civil de l'affaire.

Dans son jugement, le tribunal a accordé plusieurs centaines de milliers d'euros aux familles en réparation des différents préjudices. Une partie de ces dommages et intérêts a déjà été versée par AXA, qui assurait le bar. Rien que pour les parents des victimes, cela représente près d'un million et demi d'euros.