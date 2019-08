Incendie du Cuba Libre à Rouen : trois ans après, le quartier se remet doucement

Dans la nuit du 5 au 6 août 2016, le bar de nuit le Cuba Libre était détruit par les flammes. L'incendie faisait 14 morts et six blessés. Ce drame a endeuillé les familles et tout un quartier. Trois ans plus tard, l'avenue Jacques Cartier se remet progressivement. Reportage.