Incendie du Cuba Libre : le procureur réclame quatre ans de prison ferme pour les deux gérants du bar de Rouen

Rouen, France

Le procureur de la République a réclamé quatre ans d'emprisonnement à l'encontre des deux gérants du Cuba Libre ce lundi au tribunal correctionnel de Rouen. Il a aussi demandé une interdiction définitive d’exploiter un établissement.

Les deux hommes sont jugés depuis une semaine pour "homicide involontaire et pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité". En août 2016, 14 jeunes avait péri dans l'incendie de leur bar.

Dans son réquisitoire, le procureur a reproché aux deux gérants du bar d'avoir dissimulé aux autorités la transformation de la cave en discothèque. Il a énuméré les manquements à la sécurité : la porte de secours verrouillée, l'escalier pas aux normes, la mousse isolante hautement inflammable, aucun système de désenfumage ou encore le nombre insuffisant d'extincteurs. Au total, cela fait une dizaine de manquements à la sécurité.

Pourquoi Nasser Boutrif, l'un des deux gérants du bar, a-t-il dit à un pompier qu'il n'y avait pas d'issue de secours ? Le procureur dit ne toujours pas comprendre. Les deux gérants du Cuba Libre se sont faufilés dans les dispositions réglementaires selon le principe « pas vu, pas pris », explique le procureur demande que l'on retienne les circonstances aggravantes

Manquements à la sécurité

Ce soir-là, c'était l'anniversaire d'Ophélie, 20 ans. Mais un incendie au sous-sol a tué les jeunes gens rassemblés pour la fête. Les deux anciens gérants du bar de la rive gauche de Rouen sont jugés pour avoir involontairement causé leur mort. On leur reproche d'avoir délibérément violé les obligations de sécurité et de prudence.

À l'audience, ils ont fini par reconnaître des manquements à la sécurité. Et pour cause, l'enquête a établi que les normes incendies n'étaient pas respectées et la porte de secours verrouillée dans la cave de 24 m² aménagée en dancing.

La plaque commémorative installée dans le quartier du Cuba Libre en hommage aux victimes, Rouen (Seine-Maritime), 6 août 2019. © Radio France - Flavien Groyer

Après les réquisitions, c'est aux avocats des deux frères de plaider ce lundi après-midi. Le jugement devrait être mis en délibéré et rendu dans les jours qui viennent.

Un dispositif exceptionnel était mis en place pour ce procès depuis son ouverture lundi dernier (le 9 septembre). Quatorze victimes décédées, six blessés, leurs familles, leurs avocats, plusieurs experts et de nombreux témoins : le tribunal de grande instance de Rouen avait notamment demandé à des psychologues d'assurer le soutien des familles.

Témoignages bouleversants

Dans la salle des audiences solennelles, où siège habituellement la cour d'assises, le procès a été marqué par des moments d'émotion particulièrement forts. Au deuxième jour d'audience par exemple, pompiers et policiers ont été applaudis par les familles.

Plus tard dans la semaine, on a entendu le témoignage poignant des survivants (seuls trois jeunes ont survécu). La journée de jeudi a été marquée par l'insoutenable lecture des autopsies des quatorze victimes et même les avocats pleuraient lorsque les proches des victimes ont livré le récit de leurs vies brisées depuis cette terrible nuit du 5 au 6 août 2016.