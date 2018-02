Sancerre, France

La vengeance et l'appât du gain, voilà ce qui a conduit ces deux jeunes, âgés de 20 et 23 ans, au casier judiciaire vierge, à commettre trois cambriolages et un incendie en l'espace de cinq mois, entre juillet et décembre 2017. La cible était à chaque fois la même : la discothèque sancerroise le Feeling. Trois suspects, âgés de 20 à 30 ans, comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel de Bourges.

Trois cambriolages et un incendie

Le propriétaire d'une autre boîte de nuit, le S3, située à quelques kilomètres de là, sur la commune de Sens-Beaujeu, l'a expliqué à l'audience : il s'est senti menacé, humilié par ses concurrents du Feeling sur les réseaux sociaux, il a alors décidé de se venger. Sa complice, elle, n'avait aucune raison de s'en prendre à cet établissement en particulier, elle le fréquentait d'ailleurs, mais elle s'est, selon elle, laissée entraîner. Elle avait besoin d'argent, la perspective de partager le butin des cambriolages a suffi à la convaincre.

Qui a pris l'initiative d'allumer le feu lors du second cambriolage, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2017 ? L'audience n'a pas permis de le déterminer, les deux prévenus se rejetant la responsabilité du geste.

Trois ans de prison pour deux des prévenus

Leurs avocats ont eu beau expliquer que tous deux avaient changé, mûri depuis leur incarcération, ils ont même présenté des promesses d'embauche, cela n'a pas attendri le procureur. Dans son réquisitoire, Joël Garrigue a insisté sur la gravité des faits : « Il y aurait pu y avoir des morts dans cet incendie ».

Le tribunal a finalement condamné les deux prévenus à trois ans de prison dont deux avec sursis et mise à l'épreuve. Ils sont également interdits de séjour dans le Cher pour une durée de cinq ans. Le troisième prévenu, considéré comme moins impliqué dans l'affaire, a quant à lui écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis.

L'affaire de l'incendie du Feeling n'est sans doute pas terminée. En effet, à l'audience, le nom de cinq autres personnes, impliquées à des degrés divers dans les cambriolages et l'incendie ont été cités. Ces personnes pourraient à leur tour faire l'objet de poursuites.