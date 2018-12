Incendie du futur centre commercial Steel à Saint-Étienne : la piste criminelle privilégiée

Saint-Jean-Bonnefonds, France

L'incendie du futur centre commercial Steel est il volontaire ? Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs engins de chantier et des cabanes ont brûlé, et les premiers éléments de l'enquête de la police laissent peu de place au doute sur l'origine du feu : criminelle. Certains véhicules incendiés étaient recouverts de palettes en bois et aspergés de liquide inflammable. Selon la police seule l'intervention des pompiers aurait fait fuir les incendiaires.

Plusieurs pistes à explorer

Selon l'adjoint à la sécurité de la ville de Saint-Jean-Bonnefond, l'incendie était planifié, il se dit choqué par de tels agissements et parle d'un "commando". Il reste pour le moment impossible de dire qui est à l'origine du feu. S'agit-il de personnes déséquilibrées, des opposants au projet Steel, de gilets jaunes ? Effectivement la piste des manifestants est considérée comme "sérieuse" par la police. Les travaux re-démarreront mercredi, les dégâts sont considérables : 13 cabanes et 2 gros véhicules de chantiers hors services.