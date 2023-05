Incendie du gymnase Pasteur de Laxou, le maire Laurent Garcia "dépité"

Le gymnase Pasteur de Laxou, rue 8 mai 1945, théâtre d'un incendie à la mi-journée ce mercredi 31 mai. Il n'y a pas eu de blessé car la structure était vide mais les dégâts matériels sont considérables. Le matériel de sport calciné était évacué du site en fin de journée. L'édifice est inutilisable et ce pour plusieurs mois, selon le maire Laurent Garcia.

Incendie criminel selon le maire Laurent Garcia

Le gymnase avait été fermé par la mairie il y a deux semaines après plusieurs cambriolages. La mairie devait installer un système d'alarme. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie mais pour le maire de Laxou, Laurent Garcia, il ne fait aucun doute que cet incendie est criminel. Un élu "dépité" qui fait le lien avec les dégradations des dernières semaines : " j'ai sollicité à de nombreuses reprises le préfet et la direction départementale de la sécurité publique pour signaler qu'il y avait des passages diurnes et nocturnes et que j'attendais que la police nationale intensifie ses rondes. J'imagine que ça a été fait. On comprend qu'on ne peut pas mettre une voiture de police dans chaque rue chaude, le résultat est sans appel. On a un gymnase détruit qui pénalise la pratique sportive dans ce quartier".

Le gymnase Pasteur de Laxou dégradé après un incendie ce 31 mai 2023 © Radio France - Cedric Lieto

Des expertises sont attendues pour savoir si la structure du bâtiment a été touchée. Le maire espère une réouverture au plus tôt fin 2023.

Sollicitée par France Bleu Sud Lorraine, la préfecture de Meurthe-et-Moselle précise que les patrouilles sont fréquentes, "à un niveau élevé". La préfecture et la direction départementale de la sécurité publique "sont à l'écoute de la commune pour conseiller et accompagner la mairie dans la mise en oeuvre de moyens de protection (alarme, accès, caméras)". Selon les informations de la préfecture, les pompiers sont intervenus en moins de sept minutes.