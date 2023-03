Incendie du lycée Raymond Queneau : une enquête judiciaire ouverte, un lycéen interpellé

Quelques heures après l'incendie qui a touché lundi matin le lycée Raymond Queneau, à Villeneuve-d'Ascq (Nord), la procureur de la République de Lille a annoncé dans la soirée qu'une enquête était ouverte pour "dégradation par incendie ou moyen dangereux".

Le feu s'est déclaré peu avant 8 heures. Selon la procureure, c'est "une barricade constituée de caddies, de palettes et de matelas" qui s'est embrasée, et les flammes se sont ensuite propagées à la façade d'entrée du lycée, qui a été noircie sur deux étages.

Trente-cinq personnes qui se trouvaient dans l'établissement ont été évacuées, mais personne n'a été blessé.

Un adolescent placé en garde à vue

Toujours selon la procureur de la République, un des mis en cause, un lycéen de 15 ans et demi a été identifié, interpellé et placé en garde à vue. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

Un peu plus tôt dans la journée, le rectorat rapportait qu'un groupe d'une dizaine de personnes, extérieures à l'établissement, et qui étaient cagoulées, auraient volontairement mis le feu à des détritus amassés en bas de l'établissement.

Les cours, interrompus toute la journée de lundi pour les 900 élèves de l'établissements, sont censés reprendre ce mardi matin.