Incendie du Mess à Perpignan : les 28 salariés licenciés, les enquêteurs désormais sur les lieux

Dix jours après l'incendie qui a détruit le restaurant Le Mess et le glacier Amorino à côté du Castillet, à Perpignan, l'enquête a pu commencer ce mardi. Les policiers spécialisés ont pu se rendre sur les lieux désormais assez sécurisés. Mais les salariés ont été licenciés.

Le soir de l'incendie, fin août, les 28 salariés se sont retrouvés au chômage technique. Dix jours plus tard, le chef du Mess confirme leur licenciement. "Malheureusement, on a été obligés de les licencier pour cas de force majeure, explique ce mercredi sur France Bleu Roussillon le chef du restaurant, Julien Hermida. On n'a plus d'outil de travail donc plus aucune visibilité pour la suite."

Ce mardi, pour la première fois, les enquêteurs ont pu se rendre sur les lieux à côté du Castillet. Au milieu des gravats, ils vont tenter de trouver l'origine du feu. Il est encore bien trop dangereux de pénétrer, à pied, à l'intérieur du bâtiment calciné.

Le risque d'effondrement est encore important. Les enquêteurs avancent donc à pas feutrés, avec l'aide de cordistes. C'est une entreprise de Rivesaltes qui intervient d'habitude plutôt sur des chantiers de rénovation en milieux périlleux, comme sur les remparts de Carcassonne ou ceux de la forteresse de Salses.

"Pour faire le deuil de cette perte, il faut au moins qu'on connaisse la cause de l'accident." - Julien Hermida, chef du Mess

Pour la suite, le patron du restaurant sait déjà qu'il devra déménager. "C'est dévasté, il n'y a absolument plus rien. Nous travaillons sur des pistes pour trouver un nouveau lieu d'installation."