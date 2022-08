Incendie du Mess à Perpignan : une semaine de fermeture pour les restaurateurs à proximité du sinistre

L'incendie qui a ravagé le restaurant le Mess et le glacier Amorino dans la nuit de samedi à dimanche, à Perpignan, touche aussi les restaurateurs alentour. Certains établissements seront fermés pendant au moins une semaine, un gros manque à gagner pour ces professionnels.

Alors que des pompiers sont encore sur place ce lundi soir pour traiter une reprise de feu, les restaurateurs proches du bâtiment du Mess sont contraints de fermer leurs portes pendant au moins une semaine. L'incendie, survenu dans la nuit de samedi à dimanche, a fragilisé l'édifice qui menace de s'effondrer et donc de toucher les commerces alentour.

Une nouvelle "catastrophique" pour le propriétaire du restaurant Le Divil, Stéphane Balluet. D'autant plus que cette fermeture arrive au moment du lancement du festival international de photojournalisme Visa pour l'Image. "C'est la plus grosse semaine de l'année. 80 % du restaurant était réservé pour la semaine, on va perdre 600 à 700 couverts", se désole le restaurateur.

Trois autres restaurants sont concernés : le Mistinguett, Chez Henri et la crêperie Aux saveurs bretonnes.

La CCI apporte son aide au chef du Mess

Pour accompagner les restaurateurs au mieux, la CCI a ouvert une cellule qui leur est dédiée. La chambre des commerces a aussi voulu montrer tout son soutien au chef Julien Hermida, en mettant à sa disposition les cuisines du CFA du Purple Campus de Perpignan. "Pour lui permettre de continuer à créer, de se projeter. On était content d'être à ses côtés pour aller dîner ou déjeuner. Et bien, on sera aussi à ses côtés dans les moments difficiles", assure le président de la CCI, Laurent Gauze. Une mise à disposition pour une durée indéterminée, le temps de trouver une solution pérenne.

Le bâtiment n'est pas encore sécurisé

Le bâtiment qui abrite le restaurant du Mess et le glacier Amorino est à cette heure encore très fragile. Le gros point d'inquiétude se situe surtout au niveau du coin gauche, toute la corniche menace de s'effondrer. Ce mardi, le pignon devrait être partiellement détruit pour éviter un effondrement dangereux.