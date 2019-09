Incendie du parking des Salinières : les victimes saisissent la justice

Maîtres Sylvain Galinat et Marine Garcia représentent les victimes de l'incendie du parking des Salinières.

Bordeaux, France

La circulation du tram C reprend ce samedi matin après plus de quatre mois d'interruption à cause de l'incendie du parking des Salinières qui a détruit 334 véhicules. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du tram qui vont pouvoir retrouver leurs habitudes. Mais pour les usagers du parking, c'est le début d'un parcours judiciaire.

Regroupées dans un collectif qui s'est créé peu après l'incendie, une cinquantaine de personnes qui avaient leur véhicule à l'intérieur du parking lors de l'incendie vont se porter parties civiles dans l'instruction en cours. Ils sont représentés par deux avocats : Sylvain Galinat et Marine Garcia.

On sait déjà que quatre jeunes SDF sont responsables du départ de feu et ont été mis en examen. Mais les victimes veulent faire la lumière sur ce qu'il s'est passé exactement et sur les conditions de sécurité du parking.

Dans quelles conditions cet incendie a eu lieu ? Quelle est son origine ? Quid des conditions de sécurité ? Beaucoup de questions et très peu de réponses. - Me Sylvain Galinat.

Cette action judiciaire se greffe donc à l'instruction en cours. L'idée est de comprendre ce qu'il s'est passé mais aussi de demander des indemnisations aux responsables qui seront désignés.

L'instruction du dossier est toujours en cours et le procès ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs années.