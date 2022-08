Incendie du restaurant Le Mess de Perpignan : "tout est dévasté", témoigne le chef Julien Hermida

Du restaurant Le Mess, il ne reste plus que les murs et des poutres encore fumantes. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé le prestigieux établissement, proche du Castillet, à Perpignan, le chef cuisinier témoigne ce dimanche 28 août, et partage sa tristesse. "C'est une catastrophe, on a la gueule de bois ce matin, on essaye de remettre les idées dans l'ordre", lâche Julien Hermida, qui comptait rouvrir le restaurant ce lundi.

"C'est tout un projet qui s'écroule"

Le restaurateur est resté sur place jusqu'à 4 h 30 ce matin pour assister à l'intervention des pompiers. "Tout est dévasté et lorsque nous sommes partis, les pompiers se focalisaient sur les poutres principales, qui maintiennent l'édifice pour faire en sorte qu'il ne tombe pas", décrit Julien Hermida. Une analyse de la structure du bâtiment va d'ailleurs être réalisée ce dimanche pour vérifier la solidité des murs. Des fissures ont déjà été signalées sur trois façades, dont la principale qui donne sur la Place de Verdun.

Les pompiers alertent sur des risques d'écroulement, c'est pourquoi un périmètre de sécurité a été mis en place autour du site. Une unité spécialisée est attendue pour déblayer les gravas dans le restaurant. Le glacier Amorino est lui aussi complétement ravagé. Au total, ce sont 28 personnes qui sont au chômage technique.

L'origine de cet incendie reste encore inconnue. "On ne comprend pas, il va y avoir une enquête. Aucune hypothèse n'est écartée. Le restaurant était fermé, on y était pendant la journée, on préparait la nouvelle carte de la rentrée", explique le restaurateur, qui devait rouvrir l'établissement.

Le feu n'a fait de blessé, mais d'importants moyens ont été déployés pour le contenir et le maitriser : une soixantaine de pompiers, épaulée par une échelle et des lances à incendie.