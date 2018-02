Limoges, France

Le maire de Limoges annonce sur France Bleu Limousin qu'il va saisir les cinq parlementaires de la Haute-Vienne – députés et sénateurs – afin que la loi soit modifiée en profondeur. Il souhaiterait qu'elle confère plus de pouvoir aux maires pour faire évacuer les squats. Le drame de samedi dernier était "inévitable en l'état actuel du droit par rapport aux squatteurs". Émile Roger Lombertie, le maire de Limoges, explique que "quand des logements sont vides, c'est la croix et la bannière pour déloger les squatteurs".

"Les maires ne peuvent rien faire"

L'élu regrette que la police municipale ne puisse pas agir pour faire évacuer certains bâtiments, "seule la police nationale peut intervenir... et encore, elle peut le faire dans des conditions très particulières". "Il faut que ces dispositions soient aménagées pour que les maires puissent intervenir directement afin de faire accélérer le processus, notamment pour les locaux vides. Les maires sont toujours accusés par la population, par la rumeur publique, de ne rien faire... Malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent que se débattre dans des situations compliquées, ou la loi est contre eux." Émile Roger Lombertie va également saisir les groupes parlementaires de l'assemblée nationale.