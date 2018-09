Chamonix, France

Vers 13h30 ce mardi, un violent incendie s’est déclaré sur la toiture de la gare intermédiaire (gare du Lognan) du téléphérique des Grands Montets. Le feu s’est rapidement propagé aux 500m2 de la toiture. Plus de cinquante pompiers ont été mobilisés. Une intervention difficile en raison du manque d’eau à cette altitude (1 972m). Après plus de quatre de travail, les flammes ont été maitrisées. Présent sur place, le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc a indiqué que des travaux d’étanchéité effectués sur le toit du bâtiment seraient à l’origine de cet incendie. Joint au téléphone, Mathieu Dechavanne a expliqué que les dégâts étaient très importants.

Mathieu Dechavanne, maintenant que l’incendie est circonscrit, avez-vous pu faire un point sur les dégâts ?

La toiture a complétement brûlé. Tous les câbles ont fondu et l’un deux a même rompu ce qui a entrainé la chute, sous nos yeux, de la benne du deuxième tronçon. Elle est tombée sur le glacier et s’est fracassée. Les trois autres sont encore sur les câbles. Reste aussi à savoir si la machinerie du téléphérique qui est au sous-sol a été touchée ou pas. On ne le sait pas encore mais ce qui certain c’est que les dégâts vont se chiffrer en millions d’euros et que ce téléphérique sera à l’arrêt durant plusieurs mois.

Chamonix - Ce mardi, un important incendie a ravagé la gare intermédiare (1 972m d'altitude) du téléphérique des Grands Montets. (photo @SDIS74) - -

Série noire

C’est la série noire qui se poursuit cet été pour la Compagnie du Mont-Blanc. Après le téléphérique de l’Aiguille du Midi et ses problèmes de câbles (l’équipement est toujours à l’arrêt), cette fois c’est celui des Grands Montets qui est touché.

Là, j’avoue que (il souffle) … voir le bâtiment partir comme cela en fumée, cela joue sur le moral. C’est une série d’incidents très importante pour la Compagnie du Mont-Blanc. Nous allons devoir finir de réparer la télécabine du Panoramic Mont-Blanc, remettre en l’état l’Aiguille du Midi et depuis ce mardi, retaper le téléphérique des Grands Montets. Je ne vous cache pas que nous allons avoir des discussions avec les assurances qui vont devenir difficiles.