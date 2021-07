Incendie du terrain Gustave Charpentier le jour de la finale de la CAN d'Amiens

Déception à Amiens Nord. La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) d'Amiens ne pourra pas connaître de finale ce dimanche 18 juillet. En cause, des incendies dans la nuit qui ont endommagé le terrain synthétique.

"C'est désolant"

Alors qu'il ne restait que trois matches sur une quarantaine, dont la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations du quartier, le terrain Gustave-Charpentier est inutilisable. Dans la nuit de samedi à dimanche, des feux de poubelles ont été allumés, détruisant une partie de la pelouse synthétique. Les buts ont eu aussi été pliés. Au total selon les pompiers, quatre feux ont été éteints.

Des incendies qui sont survenus alors que la Coupe d'Afrique des nations d'Amiens, organisée par l'association L'équipe 80, devait se terminer ce dimanche.

"C'est une grosse déception, on avait fait le plus dur. Il restait trois matches. Quand on mène un projet, on veut qu'il aille au bout. C'est désolant" - Landry Matondo, président

Déception pour les organisateurs mais aussi et surtout pour tous les participants qui attendaient avec impatience cette finale.

"Ce qui m'attriste le plus" continue Landry Matondo, "c'est que le terrain ait été détruit, parce que le synthétique ça coûte cher, et c'était là que tout le monde se retrouvait. Les jeunes, les moins jeunes, venaient là pour passer le temps, et maintenant ça va être compliqué."