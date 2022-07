Incendie en Ardèche : le feu est "fixé" et s'est arrêté aux portes de Vogüé, 1.200 hectares ont brûlé

Le feu est fixé ce jeudi matin dans le Sud-Ardèche. Cela signifie que la zone où les flammes se propagent n’évolue plus. L'incendie est toujours en cours, mais il ne progresse plus. Les sapeurs pompiers ont réussi à le contenir pour éviter qu'il ne passe sur le village de Vogüé. "Il s'est arrêté aux portes du village de Vogüé" a détaillé le préfet de l'Ardèche, Thierry Devimeux, ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche.

1.200 hectares partis en fumée

Cet incendie a brûlé entre 1.100 et 1.200 hectares "ce qui est énorme" d'après le préfet, qui ajoute "Hier soir, nous étions un peu inquiets parce qu'effectivement, il progressait très rapidement. Il y avait du vent. Et puis, le vent a ralenti. Les Canadair ont fait un très, très gros travail et les sapeurs pompiers au sol aussi. Ça a permis de bien protéger le village et de fixer le feu à cet endroit là". Le feu a été considéré comme "fixé" à 6 heures du matin ce jeudi.

Encore 400 pompiers sur place

L'incendie n'a pas non plus sauté la rivière Ardèche, ce qui était une des inquiétudes principales mercredi soir car, derrière cette rivière, ce sont des hectares de forêt et de garrigue. "C'est un travail très important a été fourni toute la nuit" a ajouté le préfet. "Heureusement, le feu n'a pas sauté l'Ardèche et n'a pas progressé vers le sud, de l'autre côté de la rivière. Ceci dit, il y a encore des points chauds qui demeurent et 400 pompiers resteront à pied d'œuvre toute la journée pour traiter ces points chauds et éviter que ce feu redémarre, parce que c'est aussi ça, l'inquiétude maintenant" précise encore le préfet. Quatre pompiers ont été légèrement blessés dans la journée de mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les évacués de retour chez eux

Près de 350 personnes avaient été évacuées mercredi dans la journée. Ce jeudi matin, elles ont pu rentrer chez elles. En tout, "200 personnes avaient été évacuées dans la partie nord, du côté de Lussas, elles sont rentrées chez elles dans la soirée. Et côté sud, du côté de Vogüé, 150 habitants, qui avaient été évacués, ont pu réintégrer leurs logements dans la nuit. Donc ce jeudi matin, plus personne n'est sans logement" affirme encore le préfet.

"Je remercie les pompiers d'avoir sauvé ma maison" Guy, un habitant de Vogüé Copier

La soirée et la nuit ont été stressantes pour les habitants de Vogüé, comme Guy "j'ai fait des allers et retours entre ici et chez moi pour voir où ça en est parce que j'ai peur que ça s'approche" explique-t-il alors qu'il est réfugié à Lanas, la commune voisine, "On est sur nos gardes, on a préparé des affaires pour partir rapidement. Malheureusement, ça me rappelle des souvenirs, parce qu'il y a déjà eu des feux au mois de juin et je remercie encore les pompiers d'avoir sauvé ma maison. Sans eux, je ne revoyais plus ma maison" explique-t-il.

La piste criminelle

Comme dans l'Hérault, où un pompier volontaire est en garde à vue, c'est bien la piste criminelle qui est envisagée aussi en Ardèche. Un homme de 40 ans a été arrêté mercredi midi à Saint-Julien-du-Serre. Il a été aperçu en train de rentrer dans un pick-up gris, le même pick-up aperçu sur d'autres incendies en cours de matinée. Il y a eu 8 à 10 départs de feu quasiment simultanés. L'homme, ivre, a été placé en cellule de dégrisement, en attendant d'être interrogé par les gendarmes.

à lire aussi Ardèche : un suspect interpellé après la série d'incendies ce mercredi matin

Pas de répit pour les pompiers

En tout cas, pas de répit pour les pompiers. Il y a eu d'autres incendies dans la nuit de mercredi à jeudi, toujours en Ardèche. Vers minuit et demi, un peu plus d'un hectare de végétation a été détruit à Berrias-et-Casteljau, dans l'extrême sud Ardèche et à Lamastre, dans le nord, 7.000 mètres carrés ont brûlé. Les deux feux sont fixés ce jeudi matin, mais pour les pompiers, particulièrement sollicités, la fatigue commence à se faire sentir souligne Pierre Maisonnat, président du SDIS en Ardèche.

"Tout le monde qui est un peu en colère et les pompiers en premier lieu", le président du SDIS en Ardèche. Copier

"Ça va faire deux mois que les pompiers ardéchois sont sur le qui vive que ce soit en Ardèche ou pour aller renforcer les départements voisins, les départements de la zone sud. Nous en avons actuellement en Corse. Nous en avons eu qui sont allés, notamment le feu technique, en Gironde. Donc, effectivement, les sapeurs pompiers ardéchois sont très, très sollicités. Et c'est vrai que la lassitude se fait sentir parce que tous ces départs de feu, c'est effectivement une fatigue croissante, usante" décrit-il. Et quand on lui demande s'il y a aussi de la colère, il répond immédiatement "Forcément ! Parce que effectivement, c'est notre territoire qui part en fumée. C'est tout le monde qui est un peu en colère et les pompiers en premier lieu. Parce que quand même, leur vie est en danger. Quand on voit le vent et les flammes, on peut être facilement pris. Il peut y avoir des accidents et voilà, c'est la vie de centaines d'hommes !" s'exclame-t-il.

INFOGRAPHIE - Ce que le feu a brûlé en une journée dans le Sud Ardèche

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix