Incendie en Aveyron : le feu désormais fixé, selon la préfecture

L’incendie qui s’est déclaré lundi 8 août 2022, au départ du lieu-dit Bombes sur la commune de Mostuéjouls, est désormais fixé ce lundi 15 août. Il a détruit 1.300 hectares de résineux. En complément de la pluie et de la baisse des températures, de nombreux largages ont été effectués par des bombardiers d'eau ce dimanche : 35 dans la matinée, et 18 dans l'après-midi.

Les mille personnes évacuées samedi ont pu rentrer chez elles. La secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron salue l’engagement et la bravoure des sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles mobilisés sept jours consécutifs pour lutter contre ce feu d’une ampleur inédite. Elle a une pensée particulière pour les quatre sapeurs-pompiers qui, dans le cadre de leurs opérations, ont été blessés et ont nécessité une prise en charge médicale.