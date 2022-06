Incendie en bord de route à Lançon-de-Provence

Le feu s'est déclaré ce dimanche après-midi, vers 15h30, à Lançon-de-Provence. 90 pompiers et trente engins du SDIS13 sont sur place. Les Canadair de la sécurité civile sont également mobilisés et ont procédé à des largages. Quatre hectares de végétation sont partis en fumée à 17h30. Le feu est fixé à cette heure-là, c'est à dire qu'il brûle toujours mais ne progresse plus.

Le feu a pris en bordure de la D19, proche de l'autoroute. Les flammes progressent désormais de part et d'autres de l'A7 en fin d'après-midi. Les fumées provoquent des ralentissements à l'approche du péage de Lançon-de-Provence.

