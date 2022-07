Incendie en bordure de la N4 dans la Marne : la circulation coupée cette nuit

Un important incendie aux abords de la N4 entre Marolles et Vauclerc a entraîné la fermeture des voies en direction de Paris. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés entre 2 heures et 8 heures.

Les pompiers de la Marne ont été mobilisés une bonne partie de la nuit sur un important incendie à Vauclerc, dans la Marne, près de Vitry-le-François. Vers deux heures du matin, une maison désaffectée de 300 mètres carrés a été totalement embrasée, en bordure des voies de la route nationale 4.

Vers 5 heures du matin, la route a donc été coupée entre Marolles et Vauclerc, en direction de Paris. La sortie à l'échangeur de Thieblemont Farémont était obligatoire, une déviation mise en place via Favresse et Reims la Brûlée., jusqu'à 9 heures ce matin. Dans le sens opposé, en direction de Nancy, une seule voie est toujours accessible aux véhicules.

Le feu est éteint mais les pompiers sont toujours sur place pour déblayer. 24 d'entre eux ont été mobilisés au plus fort de l'incendie dans la nuit, avec trois lances à incendie.