Incendie en Charente-Maritime : le propriétaire de la maison toujours recherché

Un incendie a ravagé une maison et ses dépendances à St Germain-de-Vibrac, en Charente-Maritime. Les secours recherchent toujours le propriétaire de la maison.

Inquiétude à Saint-Germain de Vibrac en Charente-Maritime... Les pompiers déblaient les décombres d'une habitation au lieu-dit Chez Filloux, dans le secteur de Jonzac, à la limite de la Charente.

Ils cherchent le propriétaire, un homme vivant seul : sa voiture est garée là, et on n'en a aucune nouvelle. Les secours ont été alertés un peu après 6 heures ce matin pour l'incendie de cette maison charentaise de 110 m2 et de sa dépendance de 250 m2. Tout était embrasé avant leur arrivée, l'endroit étant très isolé.

Le maire de la commune a passé de nombreux coups de fil pour essayer de voir si le propriétaire a pu s'absenter. En milieu de journée, toujours pas de nouvelles.