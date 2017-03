Incendie en Corrèze : le feu ravage trois hectares de sapins et fougères

L'incendie s'est déclaré sur la commune de Gourdon-Murat, entre Treignac et Bugeat, à la mi-journée. Plus de quarante sapeurs-pompiers sont mobilisés.

C'est un automobiliste qui a donné l'alerte peu avant 13 heures ce mercredi. Il voit des premières flammes s'élever près du lieu-dit Gourdon, sur la commune de Gourdon-Murat. Il appelle immédiatement les pompiers, qui sont prévenus à 12h50. Mais l'incendie progresse vite et avale trois hectares de jeunes sapins et de fougères notamment. Sur place, deux groupes feux de forêt sont engagés avec un poste de commandement et un chef de colonne. Au total, quarante-deux pompiers sont sur les lieux et ont fixé le feu. Ils vont rester sur place ce mercredi après-midi pour éviter les reprises.