Incendie en cours à Alata, une dizaine d'hectares touchés

À Alata, depuis le début d'après-midi, une quarantaine de pompiers luttent contre un incendie au col de Carbinica, zone fortement exposée aux rafales de vent, ce dimanche.

Les flammes ont parcouru au moins une dizaine d'hectares de maquis et de broussailles, selon un bilan très provisoire. En effet, pour l'heure, il est difficile d'évaluer avec précision la surface brûlée, en raison des épaisses fumées qui troublent la visibilité des soldats du feu.

D'importants moyens - terrestres et aérien - sont engagés : sept engins au sol et un hélicoptère bombardier d'eau. D'après le Service départemental d'incendie et de secours de Corse du Sud, aucune maison n'a été évacuée et le brasier n'a pas fait de blessé.

L'incendie a conduit les autorités à fermer deux routes : celles qui mènent aux hameaux de Cardiglione et San Benedettu.