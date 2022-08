Un incendie a débuté ce mercredi après-midi sur la commune de Crépey, en Meurthe-et-Moselle, détruisant 5 hectares de forêt et 1 hectare d'herbes sèches.

Un incendie détruit 5 hectares de forêt à Crépey, au sud de Toul et Nancy

Les incendies dus à la sécheresse et les fortes chaleurs se multiplient en Lorraine. Ce mercredi après-midi, vers 14h30, un incendie s'est déclenché sur la commune de Crépey, en Meurthe-et-Moselle, au sud de Toul et Nancy, non loin de la frontière des Vosges. Le feu était fixé aux alentours de 16h30. Une surveillance va être mise en place pour la nuit.

Une trentaine de sapeurs-pompiers et neuf engins ont été mobilisés sur place. Le feu a consumé un hectare d'herbes sèches, avant de se propager à la forêt voisine, où cinq hectares ont été détruits.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un incendie s'est aussi déclaré en début d'après-midi dans les Vosges, sur les communes de Mortagne et Brouvelieures à l'ouest de Saint-Dié. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés.