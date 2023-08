Incendie à Saint-Roman-de-Codières dans le Gard

Les sapeurs-pompiers du Gard interviennent depuis ce mercredi après-midi à 16h30 sur un important feu de forêt et de végétation au lieu dit La Nible sur le commune de Saint-Roman-de-Codières, entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Le Vigan, dans une zone très difficile d'accès. Un avion gros porteur Dash de la Sécurité civile et un hélicoptère bombardier d'eau appuient les secours.

