"Un feu exceptionnel pour les Vosges" dans le secteur de Mortagne, une centaine de personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi ce mercredi sur les communes de Mortagne et Brouvelieures dans les Vosges. Un feu "particulièrement virulent" qui a nécessité l'évacuation d'une centaine de personnes et détruit 20 ha. En début de soirée, il n'était pas encore maîtrisé.

Un incendie s'est déclenché à l'ouest de Saint-Dié-des-Vosges en début d'après-midi. Vers 18h, une vingtaine d'hectares avaient brûlé dans le secteur de Mortagne et Brouvelieure. Le feu n'était pas encore maîtrisé en début de soirée. Le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) des Vosges vous demande de ne pas céder à la curiosité et de ne pas vous rapprocher de l'incendie. Le département des Vosges est en partie en crise sécheresse, une situation inédite.

Une centaine de pompiers mobilisée

Le feu a déjà brûlé 20 hectares de forêt et végétation, mais 40 hectares ont été parcourus par les flammes. Le travail des sapeurs-pompiers est compliqué par un vent "tourbillonnant" d'environ 40 km/h.

83 pompiers vosgiens sont mobilisés pour lutter contre les flammes, appuyés par 30 gendarmes. L'Etat-Major Grand Est a engagé des renforts de toute la région avec 26 sapeurs pompiers et 7 camions arrivent du territoire de Belfort, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et même de la Marne.

La mairie de Brouvelieures a ouvert sa salle des fêtes de la commune pour y accueillir les pompiers.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des évacuations ont eu lieu dans quinze maisons au lieu-dit de l'Orme, ce qui concerne une centaine de personnes selon la préfecture. Des gîtes et des vacanciers sont notamment concernés. Selon un témoin contacté sur place : "il y a un peu de vent et on commence à ressentir le goût de la fumée".

Cette propriétaire a fait évacuer son gîte dans ce hameau et rappelle que la zone a déjà été touchée par un incendie cet été, mais de moindre ampleur : "j'habite ici depuis huit ans et je n'ai jamais été évacuée".

Des pompiers ont été positionnés au niveau des habitations pour protéger les lieux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cellule de crise activée à la préfecture

Le préfet des Vosges a activé une cellule de crise en raison de cet incendie "exceptionnel dans le département" selon le SDIS. Le secrétaire général de la préfecture et le comandant en second de la gendarmerie départementale ont rejoint le colonel du SDIS sur les lieux du sinistre.

"C'est un feu particulièrement virulent" explique David Percheron, secrétaire général de la préfecture des Vosges, "de mémoire de professionnel, le plus important dans les Vosges depuis trente ans".

La route départemental 50 est bloquée, pour éviter les accidents et faciliter le travail des secours. Il est aussi déconseillé d’emprunter la D420 sur le secteur.