Incendie en cours dans un hangar à Gye

Un feu s'est déclaré dans un hangar contenant du fourrage et des engrais à Gye, près de Toul. Les pompiers de Meurthe-et-Moselle appellent à la prudence.

Gye, France

Un important incendie est en cours dans le village de Gye, près de Toul. Un bâtiment agricole de 1200 mètres carrés est en train de brûler depuis 16h30, ce mardi 22 octobre.

D'importants moyens ont été déployés : 17 engins et une trentaine de pompiers sont sur place. Le hangar agricole contient du fourrage mais aussi des engrais.

Un incendie compliqué

Les pompiers devraient rester plusieurs heures sur place. Ils doivent attendre que tout le fourrage brûle car les soldats du feu ne peuvent pas lutter contre, il faut attendre et surveiller les flammes.

Un problème plus important encore dans ce cas, à cause de la proximité avec les engrais dans le hangar et surtout, avec les maisons mitoyennes.

Les habitations des numéros 1 et 3 de la rue de l'église ont été évacuées. Il est demandé de faciliter l'accès aux secourset d'éviter le secteur.