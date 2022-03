Incendie en cours sur les hauteurs de Cassis, un hectare touché

Depuis 19h, ce mardi, 90 pompiers et une vingtaine d'engins sont mobilisés sur les hauteurs de Cassis pour lutter contre un feu d'espace naturel. L'incendie s'étend actuellement sur un hectare, entre le plan de la gare et les Cuettes.

Selon le Service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (Sdis) joint par France Bleu Provence, les flammes progressent lentement dans ce secteur, difficile d'accès. Pour l'instant, et toujours selon le Sdis 13, aucune habitation n'est menacée. À 20h30, l'objectif des soldats du feu était de contenir le brasier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un peu plus tôt dans la journée, ce mardi en Provence, les secours ont été dépêchés sur deux autres incendies. D'abord à Pourrières où 500 mètres carrés sont partis en fumée. Et puis, à Aups, les flammes ont, ici, parcouru un hectare et demi.