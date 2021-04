Feu de forêt en Dordogne : l'incendie serait d'origine criminelle selon le maire de Saint-Front-sur-Nizonne

"Il y avait bien une dizaine de foyers d'allumés", témoigne le maire de Saint-Front-sur-Nizonne, après l'incendie qui a ravagé plus de 25 hectares de forêt et de sous-bois jeudi 8 avril dans le nord de la Dordogne. Prévenu par son premier adjoint, Michel Gaborit s'est rendu sur place et a constaté une dizaine de départs de feu sur "800 mètres, 1 kilomètre". Le feu a pris dans des sous-bois au lieu-dit "les Pouges". Toute la journée, près d'une centaine de pompiers du SDIS, assistés d'un avion Dash et d'une quinzaine de camions citerne se sont relayés pour tenter de maîtriser l'incendie. Le feu a finalement pu être fixé vers 18h30. Les salariés de la fromagerie Chêne-Vert ont été évacués à cause des fumées.

"Je fais confiance aux gendarmes"

"Une dizaine de départs quand même... Ça fait trois feux en quatre, cinq ans", s'inquiète Michel Gaborit. Afin de déterminer l'origine de l'incendie, une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Nontron. "Je fais confiance aux gendarmes. Ils vont trouver", assure le maire.