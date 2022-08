Incendie en forêt de Brocéliande : "c'est comme un deuil" pour la propriétaire du moulin de Rohan

L'émotion est toujours vive à Campénéac après l'incendie qui a détruit 400 hectares dans la forêt de Brocéliande à partir de vendredi 12 août. Seul un bâtiment a été détruit par les flammes : le moulin de Rohan situé au milieu des landes, entouré de forêt. Quelques jours après l'incendie, le couple propriétaire est sous le choc.

Seuls deux transats et la table de pique-nique en pin ont résisté aux flammes, sinon tout est détruit. "Quand on rentre à l'intérieur du moulin on voit le ciel maintenant, le toit s'est effondré. Il y a quelques jours, il y avait quatre niveaux et aujourd'hui c'est le squelette de la vie d'avant, on voit l'ossature d'un clic-clac, d'une chaise, d'une poubelle, d'une gazinière, d'un frigo" décrit la propriétaire Florence Desmet. Le reste est réduit en poussière, une couche de 15 centimètres de cendre recouvre le sol du moulin.

Le avant/après le passage de l'incendie en forêt de Brocéliande, à Campénéac. - Emmanuel Berthier / Lucie Amadieu

Depuis l'incendie, la propriétaire est bouleversée. "Chaque journée est différente, c'est comme un deuil : la première journée ça a été des sanglots. La deuxième c'était de la résignation froide et de l'action. La troisième c'était une gueule de bois. La quatrième c'était une sensation d'agacement de ne pas être bien."

Le témoignage de Florence Desmet Copier

Ce mal-être est d'autant plus fort que le couple a restauré le moulin, déjà détruit par l'incendie de 1976. Ces propriétaires l'ont remis sur pied, l'ont habité et le loué en gîte. Désormais, il faut se lancer dans les démarches administratives. "J'ai contacté l'assureur dès que ça a pu être possible, c'est-à-dire mardi 16 août au matin, car c'était le week-end du 15 août. L'expert est venu dès l'après-midi. Il a fait un état des lieux des choses tout va s'embrayer et on va voir ce qu'il est en", raconte le propriétaire Jean-Bernard Dupont. Le couple attend de retrouver de l'énergie mais il compte bien restaurer le moulin, une deuxième fois.