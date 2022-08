Incendie en forêt de Brocéliande : cette habitante de Campénéac a perdu la moitié de sa propriété

"C'est un paysage lunaire avec des genêts en cendre partout", décrit Laetitia. Sur les cinq hectares de son domaine centré sur le bien-être et le développement personnel, la moitié a été détruit par les flammes. Cette habitante du lieu-dit Lidrio à Campénéac a été évacuée dans la nuit, à 1h30 du matin, le vendredi 12 août. Elle a pu regagner son logement il y a une semaine, lundi 15 août, et découvrir l'ampleur des dégâts causés par l'incendie en forêt de Brocéliande.

Quand elle marche dans sa prairie, les chaussures de Laetitia se noircissent à cause des cendres. "La forêt a eu la chance dans les plus grands arbres de ne pas s'en sortir si mal mais une bonne partie est à entretenir et à couper. La lisière de la butte là-bas est complètement détruite et juste derrière c'est l'hécatombe en faites." Derrière, c'était la lande, il ne reste que les troncs et les branches des genêts, complètement calcinés. Les animaux sauvages ont aussi disparu. "On avait des hérons qui se promenaient régulièrement. La nuit, on entendait les chouettes. Là, en ce moment les nuits sont particulièrement silencieuses. Il va falloir du temps pour que tout cela se remette en place mais je suis optimiste : tout cela va repartir vite."

à lire aussi Incendie en forêt de Brocéliande : une patrouille pour sauver les animaux sauvages

La lisière de la propriété de Laetitia est complètement brûlée. © Radio France - Lucie Amadieu

Ces images, cette femme originaire du sud-est de la France et habituée des feux de forêt ne pensait pas les voir en Bretagne. "C'est vrai que lorsque je suis arrivée ici avec toute cette verdure, toute cette nature verdoyante, le potentiel risque d'incendie c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout traversé l'esprit."

Une tente a été détruite par les flammes, il n'en reste que l'ossature. © Radio France - Lucie Amadieu

Alors depuis le feu en forêt de Brocéliande et les dégâts sur son domaine, Laetitia repense son site notamment pour ses poules, ses chèvres, son âne et ses autres animaux. "Au lieu de faire des parcs fixes, je pense que pour le moment la meilleure idée c'est de faire des parcs mobiles. Par exemple, ici on est censé se trouver sur le maraîcher participatif, cette zone servira de pâture dans un premier temps. On va s'ajuster, s'adapter." Et pour réussir cette adaptation, Laetitia est aidée de plusieurs bénévoles mais vu l'ampleur des dégâts elle a "encore besoin d'aide". Laetitia est joignable sur la page Facebook de son domaine, O'Ti pommier.

La forêt est aussi brûlée. © Radio France - Lucie Amadieu

Les flammes creusent le tronc des arbres. © Radio France - Lucie Amadieu