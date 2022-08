Incendie en forêt de Brocéliande : la légende arthurienne en danger

La forêt de Brocéliande regorge de légende, de lieux de mythologie, associés à la légende du Roi Arthur. En proie à un important incendie ce vendredi 12 août, plusieurs lieux touristiques importants de cet imaginaire arthurien sont en danger.

Le feu est parti du Tombeau du géant

Selon les premières constations, le feu serait parti cette nuit depuis l'un de ces lieux mythiques : le Tombeau du Géant. Un monument mégalithique datant de l'âge de bronze. Il est également connu sous le nom de "Roche à la Vieille". Formé d'importants blocs de schiste, il ne devrait pas disparaître, mais l'abondante végétation qui l'entoure serait à l'heure actuelle partie en fumée.

Selon le directeur du Centre de l'Imaginaire arthurien Bruno Sotty, les lieux célèbres en danger sont nombreux : "On aurait de gros dommages du côté du Tombeau du Géant. Et malheureusement dans le Val Sans Retour." Le Val Sans Retour est connu pour être selon la légende le domaine de la fée Morgane, la demi-soeur du Roi Arthur. Ce sont des sentiers d'exception, très empruntés par les touristes.

"Le Tombeau du Géant est un site mégalithique, le tombeau en lui-même ne risque pas grand chose, détaille Bruno Sotty. Mais la végétation aux alentours fait partie d'une des grandes boucles de randonnée, sur lesquelles il y a des ballades contées, des activités touristiques et légendaires... Et les feux auraient touché le domaine de Trécesson, qui abrite le fameux château de Trécesson. Si la situation continue à s'aggraver on aura l'impression de revivre la tragédie de 1990. A l'époque il y avait déjà eu des grands incendies, pour d'autres facteurs que ceux climatiques que l'on connait actuellement, et ces incendies ont donné naissance au site de l'Arbre d'Or. Il avait été installé là après ces incendies en mémoire justement de ces tristes événements."

Toujours selon Bruno Sotty, si le feu continue à progresser il pourrait toucher la Fontaine de Barenton.