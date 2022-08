Incendie en forêt de Brocéliande : la mairie de Campénéac réfléchit à l'après

La commune de Campénéac se relève petit à petit de l'incendie qui a détruit 400 hectares de la forêt de Brocéliande le week-end du 12 août. L'équipe municipale réfléchit à l'avenir.

Dans son bureau, la maire de Campénéac Hania Renaudie procède étape par étape. "La priorité ce sont les habitants et la faune sauvage. Ensuite, on s'occupera de la question du reboisement". Ce sujet viendra à la rentrée, quand l'urgence sera passée. Plusieurs cellules d'écoute psychologiques ont été mises en place la semaine qui a suivi l'incendie pour soutenir les sapeurs pompiers, les habitants, les agriculteurs et les bénévoles.

Cet incendie, c'est aussi l'occasion d'apprendre selon le premier adjoint Bruno Gabard. "Là, on va faire des débriefs pour voir ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré. Par exemple, il nous faudrait avoir davantage de numéros de téléphone des gens qui peuvent être utiles en cas d'urgence."

La maire de Campénéac, Hania Renaudie. Copier

La maire de Campénéac est aussi en train de se rapprocher des autres collectivités, afin d'obtenir du soutien. "Évidemment c'est une forêt mythique et on fera tout pour être entendu notamment par les autorités étatiques. Dans l'immédiat, on a eu les coordonnées d'un cabinet au niveau de l'état mais je n'en dirais pas plus", expose Hania Renaudie. Mardi 16 août, le gouvernement a annoncé la création prochainement d'une "cellule incendie", un dispositif d'aide fiscale pour les collectivités territoriales, mais aussi les ménages et les entreprises.