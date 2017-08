Début d'incendie en gare du Mans : pas de victime, retour à la normale du trafic prévu à 19H

Un dégagement de fumée sur une locomotive en gare du Mans peu après 17H a entrainé l'intervention de 25 pompiers. Il n'y a pas de blessé. Une partie des voies est coupée à la circulation.

C'est une fuite hydraulique sur la locomotive d'un TER Le Mans-Laval qui est à l'origine de ce dégagement de fumée en gare du Mans. Les personnes présentes au moment du sinistre ont été évacuées, "il n'y a aucune victime" indique les pompiers de la Sarthe, toujours sur place à 18H30. 25 pompiers au total sont intervenus, dont une équipe spécialisée dans les risques chimiques et technologiques.

Des retards au moins jusqu'à 19H

Les voies 1, 2 et 3 ont été coupées dans un premier temps, seule la voie 1 l'est encore en cette fin de journée. Les trains, nombreux à passer en gare du Mans en cette fin de journée, peuvent cependant emprunter les autres voies, et "les retards, qui ont atteint jusqu'à 30 minutes, sont en train de se résorber", indique la SNCF. Le rétablissement complet est espéré pour 19H.