Incendie en Gironde : 3.700 hectares brûlés dans le Médoc, le feu n'a pas progressé pendant la nuit

La progression du feu a ralenti depuis ce mercredi à Saumos et Sainte-Hélène, les deux communes du Médoc touchées par un incendie depuis lundi. Un dernier bilan, ce jeudi matin, faisait toujours état de 3.700 hectares brûlés et 1.840 personnes évacuées depuis le début du sinistre.

L'incendie girondin de Saumos et Sainte-Hélène était loin d'être fixé ce jeudi matin, mais son périmètre est contenu, le feu semble avoir stoppé sa progression depuis ce mercredi. Le sous-préfet de Lesparre évoquait "de bons motifs d'espoirs" en fin de journée. La bonne nouvelle de ce jeudi matin, c'est le brouillard descendu sur la forêt, avec un taux d'humidité de 90%. et un vent de Nord-Nord-Ouest qui va souffler moins fort que les jours précédents. Au dernier bilan des autorités mercredi soir, les flammes ont dévoré 3.700 hectares et 1.000 pompiers étaient mobilisés pour les combattre toute la journée de mercredi, 300 dans la nuit. De nouvelles évacuations préventives ont été menées à la mi-journée dans la commune de Sainte-Hélène portant à 1.840 le nombre d'habitants contraints de quitter leur logement.

L'essentiel

3.700 hectares de forêt ont brûlé à Saumos et Sainte-Hélène, trois habitations ont été détruites

1.000 pompiers étaient mobilisés mercredi, ainsi que 6 Canadairs, 3 Dash et 2 hélicoptères bombardiers d’eau

1.840 personnes ont été évacuées à Ste-Hélène et Saumos depuis lundi

Une "cellule d'information du public" est ouverte de 8h à 20h au 0.800.713.633

Un feu dont la progression ralentit, de nouvelles évacuations

Selon un bilan transmis par la préfecture de Gironde en fin de journée, mercredi, 3.700 hectares avaient brûlé sur le secteur de Saumos, Ste-Hélène et du Temple depuis lundi soir. Le feu était encore loin d'être fixé ce jeudi matin mais il était contenu sur son périmètre. Sa progression a ralenti notamment grâce au vent qui soufflait de l'ouest. Dans le même temps, deux autres départs de feu ont été repérés par les pompiers mercredi après-midi au nord de Saumos, à Saugon, dans le Blayais.

De nouvelles évacuations ont été décidées à la mi-journée ce mercredi à Ste-Hélène : un millier de personnes ont dû quitter leur domicile. Des évacuations préventives liées aux fumées plus qu'à la menace des flammes. On compte 1.840 habitants contraints d'abandonner leurs maisons depuis lundi après-midi à Saumos et Sainte-Hélène.

1.000 pompiers au sol et des renforts aériens

Au total, jusqu'à 1.000 pompiers on été mobilisés pour combattre les flammes ce mercredi. 300 sont restés durant la nuit. Quels sont les moyens aériens déployés dans le ciel du Médoc ? Six Canadair, trois Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau ont tourné ce mercredi dans la journée.

La piste criminelle toujours envisagée

Les enquêteurs s'intéressent toujours à la piste criminelle, a confirmé la préfète de la Gironde ce mercredi. Lundi, trois départs de feu simultanés ont été repérés à Saumos. Une enquête judiciaire a été ouverte par le Parquet de Bordeaux.

Des routes coupées

La circulation reste perturbée aux abords de l'incendie. La départementale 6 est fermée entre Sainte-Hélène et Lacanau depuis mardi après-midi. La circulation est coupée également depuis mardi matin au niveau de la départementale D5E4, depuis Le Porge en direction de Saumos. C'est le cas également de la départementale 5 entre Le Temple et Ste-Hélène via Saumos et de la départementale D5E3 entre la D6 et Saumos. Le détail des routes coupées à cause de l'incendie est à retrouver sur le site internet du département de la Gironde.

La préfecture de Gironde a mis en place ce mercredi après-midi un numéro vert pour renseigner les habitants. Cette "cellule d'information du public" est joignable de 8h à 20h au 0.800.713.633.